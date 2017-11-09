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Мариупольца, напавшего на сотрудника полиции, отправят в психиатрическую больницу строгого режима

9.11 в 11:57

26-летний житель Мариуполя, который совершил разбойное нападение на полицейского и хотел завладеть его оружием, требует лечения в специализированном учреждении. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, инцидент случился в середине сентября 2016 года. Мужчина напал на сотрудника спецбатальона полиции «Чернигов», который нес службу на блокпосту «Элеватор мост». При этом разбойник пытался лишить жизни силовика. Нападавший был задержан и передан правоохранительным органам.

В ходе досудебного расследования, которое проводилось под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры №1, установлено, что во время совершения преступления мужчина страдал хроническим психическим заболеванием, которое лишало его возможности осознавать свои действия и руководить ими.

С учетом психиатрического заболевания обвиняемого, Приморский районный суд Мариуполя решил направить его на принудительное лечение в психиатрическое учреждение строгого режима.

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2017-11-09 11:57:00
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