Мариупольцам напоминают: сжигать сухую листву запрещено!

Мариупольцам напоминают о том, что в нашем городе запрещено сжигать сухую листву. Сейчас это как никогда актуально, ведь многие жильцы, особенно в частном секторе, разжигают костры и таким образом уничтожают листья с деревьев и прочий мусор.

За нарушение предусмотрены штрафы: от 340 до 1360 грн для горожан, а для предприятий - от 850 до 1800 грн. Уже составлено 30 протоколов, сообщает пресс-служба горсовета.

«Листва вывозится «Коммунальником» на полигон ТБО, где есть компостные ямы. Для вывоза большого объема листвы необходимо заключать отдельный договор с данным коммунальным предприятием. При небольших количествах сухостоя его можно складировать в контейнеры для сбора мусора», - отметил заместитель начальника инспекции по благоустройству Сергей Цололо.

Инспекция по благоустройству рекомендует мариупольцам при выявлении нарушений обращаться в контакт-центр городского совета (15-55, 067 345 1555, 050 345 1555), а в вечернее время – в полицию.