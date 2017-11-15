Мариупольцев на целый день оставят без воды
15.11 в 08:17
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 15 ноября, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- Газовая, 1 (котельная)
- поликлиника профосмотра
- дневной стац. "АС"
- ММТ
- общежитие ММТ
- таможня
- прокуратура (пр-т Победы, 1)
- хозяйственный цех «Азовсталь»
- теннисные корты (в парке)
- «Хлебозавод»
- КНС 1а
- ул. Гугеля, 8-12
- пр-т Победы, 1-11.
/uploads/news/964x620/HkZlUSAL.jpg
2017-11-15 08:17:00
Важные новости
15.11 в 09:01