Мариупольцев на целый день оставят без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 15 ноября, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

Газовая, 1 (котельная)

поликлиника профосмотра

дневной стац. "АС"

ММТ

общежитие ММТ

таможня

прокуратура (пр-т Победы, 1)

хозяйственный цех «Азовсталь»

теннисные корты (в парке)

«Хлебозавод»

КНС 1а

ул. Гугеля, 8-12

пр-т Победы, 1-11.