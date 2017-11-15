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Мариупольцев на целый день оставят без воды

15.11 в 08:17

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 15 ноября, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • Газовая, 1 (котельная)
  • поликлиника профосмотра
  • дневной стац. "АС"
  • ММТ
  • общежитие ММТ
  • таможня
  • прокуратура (пр-т Победы, 1)
  • хозяйственный цех «Азовсталь»
  • теннисные корты (в парке)
  • «Хлебозавод»
  • КНС 1а
  • ул. Гугеля, 8-12
  • пр-т Победы, 1-11.
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2017-11-15 08:17:00
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