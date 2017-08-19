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Мариупольцев обнадёжили долгожданной прохладой

19.08 в 07:55

Как заявила синоптик Наталья Диденко в эфире Эспрессо TV, на  Украину движется похолодание, которое начнётся с западных областей, а затем распространится на остальные территории страны.

"20 августа на запад придет ощутимое похолодание и подвинется в восточном направлении. 24 августа жары уже не будет", - сказала Диденко.

Но до этого в большинстве украинских областей сохранится жаркая погода, особенно на юге, юго-востоке и в центре – от 29 до 34°C. Более комфортная прохлада будет наблюдаться только по ночам. В западных областях в это время синоптик обещает дневную температуру на 1-3 градуса ниже, с кратковременными дождями.

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2017-08-19 07:55:00
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