Мариупольцев обнадёжили долгожданной прохладой

Как заявила синоптик Наталья Диденко в эфире Эспрессо TV, на Украину движется похолодание, которое начнётся с западных областей, а затем распространится на остальные территории страны.

"20 августа на запад придет ощутимое похолодание и подвинется в восточном направлении. 24 августа жары уже не будет", - сказала Диденко.

Но до этого в большинстве украинских областей сохранится жаркая погода, особенно на юге, юго-востоке и в центре – от 29 до 34°C. Более комфортная прохлада будет наблюдаться только по ночам. В западных областях в это время синоптик обещает дневную температуру на 1-3 градуса ниже, с кратковременными дождями.