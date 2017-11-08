Мариупольцев от мала до велика учат экономить деньги

Мариуполь присоединился к всеукраинской неделе финансовой грамотности. Соответствующие занятия проходят в социальных службах, центрах поддержки семьи, школах, вузах и территориальных центрах города, передает пресс-служба мэрии.

Уроки предусмотрены как для школьников, студентов, так и для людей старшего возраста. Для каждой возрастной категории разработан индивидуальный план, и специально обученные тренеры проводят интерактивные занятия и мастер-классы.

«Финансовая грамотность важна - независимо от возраста и социального статуса. Это простые правила, которые помогают человеку правильно управлять своими доходами. На занятиях мариупольцы будут учиться экономить средства, которые можно использовать на образование, отдых и долгожданные покупки», - отметила директор Городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Надежда Астанина.