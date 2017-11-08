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Мариупольцев от мала до велика учат экономить деньги

8.11 в 10:27

Мариуполь присоединился к всеукраинской неделе финансовой грамотности. Соответствующие занятия проходят в социальных службах, центрах поддержки семьи, школах, вузах и территориальных центрах города, передает пресс-служба мэрии.

Уроки предусмотрены как для школьников, студентов, так и для людей старшего возраста. Для каждой возрастной категории разработан индивидуальный план, и специально обученные тренеры проводят интерактивные занятия и мастер-классы.

«Финансовая грамотность важна - независимо от возраста и социального статуса. Это простые правила, которые помогают человеку правильно управлять своими доходами. На занятиях мариупольцы будут учиться экономить средства, которые можно использовать на образование, отдых и долгожданные покупки», - отметила директор Городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Надежда Астанина.

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2017-11-08 10:27:00
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