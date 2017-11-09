Мариупольцев ожидает очередное повышение тарифов

Сегодня в Мариуполе прошли общественные слушания по вопросу повышения тарифа на услуги теплоснабжения.

Как стало известно, большего всего увеличится цена на услугу для бюджетных организаций. Тарифы на тепловую энергию вырастет более чем на 30% и составит 1843 грн/Гкал, что на 468 грн выше действующего тарифа. Также на 34% подорожает централизованное горячее водоснабжение.

Вырастут и тарифы для населения. Услуга по централизованному отоплению станет дороже на 1,2%. При наличии счетчика это больше 15,66 гривен за 1 гигакалорию. Тарифы на горячую воду планируют повысить на 0,45%: 74,01 грн за 1 куб. м. придется платить мариупольцам, которые не имеют полотенцесушителя, а 79,82 грн - при его наличии.

Среди причин, которые повлияли на повышение тарифов, были названы - рост цен на энергоносители и увеличение минимальной зарплаты до 3200 грн.

По итогам общественных обсуждений составлен протокол, который будет рассмотрен на заседании НКРЕКУ, где и примут окончательное решение о повышении тарифа на тепловую энергию. Ожидается, что новые тарифы вступят в силу в текущем году.