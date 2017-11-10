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Мариупольцев просят стать информаторами полиции

10.11 в 13:03

Начальник Центрального отдела полиции Николай Побойный и заместитель председателя Центральной районной администрации Ирина Правиленко провели встречу с представителями комитетов самоорганизации населения и попросили их помогать правоохранителям ловить преступников.

Жителям напомнили о проведении месячника добровольной сдачи оружия боеприпасов и взрывчатых веществ. В это время каждый может добровольно принести незарегистрированное оружие и таким образом освободить себя от уголовной ответственности. А в рамках всеукраинской операции «Мигрант» силовики ищут иностранцев, которые нелегально пересекли государственную границу, сообщает пресс-служба горсовета.

Правоохранители, обратившись к руководителям КСН, призвали жителей города сообщать в полицию обо всех известных фактах о пребывании на территории города нелегальных мигрантов и незаконного хранения оружия. Конфиденциальность гарантируется.

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2017-11-10 13:03:00
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