Мариупольцев просят стать информаторами полиции

Начальник Центрального отдела полиции Николай Побойный и заместитель председателя Центральной районной администрации Ирина Правиленко провели встречу с представителями комитетов самоорганизации населения и попросили их помогать правоохранителям ловить преступников.

Жителям напомнили о проведении месячника добровольной сдачи оружия боеприпасов и взрывчатых веществ. В это время каждый может добровольно принести незарегистрированное оружие и таким образом освободить себя от уголовной ответственности. А в рамках всеукраинской операции «Мигрант» силовики ищут иностранцев, которые нелегально пересекли государственную границу, сообщает пресс-служба горсовета.

Правоохранители, обратившись к руководителям КСН, призвали жителей города сообщать в полицию обо всех известных фактах о пребывании на территории города нелегальных мигрантов и незаконного хранения оружия. Конфиденциальность гарантируется.