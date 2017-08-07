Мариупольцев сегодня оставят без воды
7.08 в 09:46
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 7 августа, в связи с проведением ремонтных работ до 17 часов прекращена подача воды по следующим адресам:
- ул. Салтыкова-Щедрина, 1-53
- ул. Пашковского, 24-32
- пер. Киевский, 10-20
- ул. Владимирская, 29-47
- ул. Менделеева, 21-31
- верхние этажи пр. Строителей, 148-162 и бул. Шевченко, 281-303.
До 20 часов без воды останутся жители дома №123 по проспекту Мира.
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2017-08-07 09:46:00
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