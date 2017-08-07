Мариупольцев сегодня оставят без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 7 августа, в связи с проведением ремонтных работ до 17 часов прекращена подача воды по следующим адресам:

ул. Салтыкова-Щедрина, 1-53

ул. Пашковского, 24-32

пер. Киевский, 10-20

ул. Владимирская, 29-47

ул. Менделеева, 21-31

верхние этажи пр. Строителей, 148-162 и бул. Шевченко, 281-303.

До 20 часов без воды останутся жители дома №123 по проспекту Мира.