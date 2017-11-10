Мариупольцу, запершему патрульных на базе «Щирого кума», грозит до 6 месяцев ареста

Патрульные полицейские, чья машина была блокирована ночью 5 ноября у офиса директора торговой сети «Щирий Кум» Николая Б., сообщили, что действие одного из работников базы, запершего ворота предприятия, когда патрульная машина туда въехала, могут быть квалифицированы как оказание влияния на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей. Данная статья предусматривает арест до 6 месяцев, а также исправительные работы на срок до двух лет. Есть вариант назначения штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Полицейские подчеркнули, что приехали к офису, поверив, что гражданин, остановленный за нарушение правил дорожного движения (невключение сигнала поворота), предъявит им удостоверяющие личность документы, в том числе права. Однако нарушитель предоставил чужие документы, а когда его в этом уличили, скрылся в офисе и заперся там. В это время один из работников базы запер выездные ворота и ушёл с базы. Патрульным, вызвавшим следователей на место инцидента, не удалось выехать с базы. Им пришлось переадресовывать вызовы в другие места.

В настоящее время следственные органы устанавливают все нюансы произошедшего.