Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Мариупольцу, запершему патрульных на базе «Щирого кума», грозит до 6 месяцев ареста

10.11 в 14:15

Патрульные полицейские, чья машина была блокирована ночью 5 ноября у офиса директора торговой сети «Щирий Кум» Николая Б., сообщили, что действие одного из работников базы, запершего ворота предприятия, когда патрульная машина туда въехала, могут быть квалифицированы как оказание влияния на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей. Данная статья предусматривает арест до 6 месяцев, а также исправительные работы на срок до двух лет. Есть вариант назначения штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Полицейские подчеркнули, что приехали к офису, поверив, что гражданин, остановленный за нарушение правил дорожного движения (невключение сигнала поворота), предъявит им удостоверяющие личность документы, в том числе права. Однако нарушитель предоставил чужие документы, а когда его в этом уличили, скрылся в офисе и заперся там. В это время один из работников базы запер выездные ворота и ушёл с базы. Патрульным, вызвавшим следователей на место инцидента, не удалось выехать с базы. Им пришлось переадресовывать вызовы в другие места.

В настоящее время следственные органы устанавливают все нюансы произошедшего.

/uploads/news/964x620/JVLiW1AE.jpg
2017-11-10 14:15:00
Важные новости
Полицейские проверили 10 украинских аэропортов. Взрывчатку не нашли
10.11 в 15:33
В Мариуполь едут 14 новых белорусских автобусов
10.11 в 15:14
Лента новостей
Полицейские проверили 10 украинских аэропортов. Взрывчатку не нашли
10.11 в 15:33
В Мариуполь едут 14 новых белорусских автобусов
10.11 в 15:14
В Мариуполе пройдет «Неделя моды»
10.11 в 15:01
Отношения Украины и Польши «трещат по швам»
10.11 в 14:46
Мариупольцу, запершему патрульных на базе «Щирого кума», грозит до 6 месяцев ареста
10.11 в 14:15
МВД хочет выдавать первые права на 2 года
10.11 в 14:00
В Украине заминировали сразу 4 аэропорта. Людей эвакуируют
10.11 в 13:45
Повышение пенсий в Украине не закончилось – Гройсман
10.11 в 13:24