Мариупольцы на блокпосту нахамили военным из Ивано-Франковска
16.08 в 09:57
Вчера утром на одном из блокпостов в Мариуполе произошел инцидент: местные жители на автомобиле «ВАЗ» нахамили военным из Ивано-Франковска, которые несут здесь службу, и отказались выполнять их требования.
Так, нетрезвые молодые люди сделали вид, что не понимают украинский язык, возмущались и заявили: «Валите в свою Франковщину», пишет «Галка».
В результате военным пришлось применить силу. После вызова следственно-оперативной группы в отношении нарушителей составили постановления за пьяную езду, мелкое хулиганство и злостное неповиновение правоохранителям.
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2017-08-16 09:57:00
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16.08 в 10:38