Мариупольцы на блокпосту нахамили военным из Ивано-Франковска

Вчера утром на одном из блокпостов в Мариуполе произошел инцидент: местные жители на автомобиле «ВАЗ» нахамили военным из Ивано-Франковска, которые несут здесь службу, и отказались выполнять их требования.

Так, нетрезвые молодые люди сделали вид, что не понимают украинский язык, возмущались и заявили: «Валите в свою Франковщину», пишет «Галка».

В результате военным пришлось применить силу. После вызова следственно-оперативной группы в отношении нарушителей составили постановления за пьяную езду, мелкое хулиганство и злостное неповиновение правоохранителям.