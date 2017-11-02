Мариупольцы не могут дозвониться на линию 102
2.11 в 10:39
Сегодня жители Донецкой области не могут дозвониться на линию 102. Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сейчас специалисты пытаются устранить неполадки.
А пока в правоохранительные органы можно позвонить по резервным номерам:
- 066-9-102-102
- 068-9-102-102
- 073-9-102-102.
Также можно набрать номера дежурных частей территориальных подразделений:
- Центральный отдел полиции: (0629) 52-72-26, (067) 581-82-12
- Краматорский отдел полиции: (06264) 7-02-47
- Славянский отдел полиции: (06262) 3-44-07
- Покровский отдел полиции: (06239) 2-02-02, 2-00-07, 096-368-83-98; 063-342-69-43; 050 -020-98-46; 095- 696-17-57
- Волновахский отдел полиции: (06244) 4-11-02
- Бахмутский отдел полиции: (0627) 44-59-56.
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2017-11-02 10:39:00
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