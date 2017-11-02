Мариупольцы не могут дозвониться на линию 102

Сегодня жители Донецкой области не могут дозвониться на линию 102. Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сейчас специалисты пытаются устранить неполадки.

А пока в правоохранительные органы можно позвонить по резервным номерам:

066-9-102-102

068-9-102-102

073-9-102-102.

Также можно набрать номера дежурных частей территориальных подразделений: