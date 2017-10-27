Мариупольцы остались до вечера без холодной воды
27.10 в 09:07
Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 27 октября, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 прекращена подача воды по следующим адресам:
- пер. Нахимова, 3-7;
- ул. Казанцева, 14-22,22а;
- пр. Мира, 72-78;
- пр. Нахимова, 174-206,103-99;
- ул. Итальянская, 131-147, 134-146;
- ул. Бахчиванджи, 1-7;
- гостиница «Турист», «Европейская»;
- котельная ЖМР№3;
- школа «Лингва»;
- ОШ №3;
- д/сад№ 49.
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2017-10-27 09:07:00
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