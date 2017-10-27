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Мариупольцы остались до вечера без холодной воды

27.10 в 09:07

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 27 октября, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 прекращена подача воды по следующим адресам:

  • пер. Нахимова, 3-7;
  • ул. Казанцева, 14-22,22а;
  • пр. Мира, 72-78;
  • пр. Нахимова, 174-206,103-99;
  • ул. Итальянская, 131-147, 134-146;
  • ул. Бахчиванджи, 1-7;
  • гостиница «Турист», «Европейская»;
  • котельная ЖМР№3;
  • школа «Лингва»;
  • ОШ №3;
  • д/сад№ 49.
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2017-10-27 09:07:00
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