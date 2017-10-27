Мариупольцы остались до вечера без холодной воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 27 октября, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 прекращена подача воды по следующим адресам:

пер. Нахимова, 3-7;

ул. Казанцева, 14-22,22а;

пр. Мира, 72-78;

пр. Нахимова, 174-206,103-99;

ул. Итальянская, 131-147, 134-146;

ул. Бахчиванджи, 1-7;

гостиница «Турист», «Европейская»;

котельная ЖМР№3;

школа «Лингва»;

ОШ №3;

д/сад№ 49.