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Мариупольцы потребовали отменить повышение тарифов в маршрутках

7.08 в 08:43

Как сообщалось ранее, вчера на Театральной площади активисты Мариуполя собрали более 100 жителей на митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте.

Люди принесли с собой государственные флаги и плакаты с требованиями обеспечить качество перевозок в маршрутках и отменить новые тарифы на перевозки.

Напомним, с 1 августа в маршрутках цена за поездку выросла до 6 гривен, в троллейбусах и трамваях плата составляет 4 гривны.

Выступившие на митинге мариупольцы выразили недовольство как состоянием ломающихся маршруток, так и качеством  обслуживания в пыльных салонах. Организаторы митинга, как и выступавшие жители города, отметили, что ни первый, ни нынешний меморандумы не изменили ничего, кроме стоимости проезда. Уровень обслуживания остался после первого и второго повышения цены на крайне низком уровне.

На митинге было принято решение добиваться от властей отмены повышения цен до наведения полного порядка в работе перевозчиков. Горожане начали сбор подписей под этим требованием к городским руководителям. Также было предложено на сайте городского совета создать платформу общественного контроля для выявления конкретных нарушений в общественном транспорте и мониторинга принятых мер по их устранению.

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2017-08-07 08:43:00
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