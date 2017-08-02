Мариупольцы просят спасти их от табачного дыма на пляже

Пляжные курильщики не только игнорируют запрет на курение в общественных местах, но и правила хорошего тона, не отходя в сторону при выкуривании сигареты. С такими жалобами часто обращаются некурящие жители Мариуполя, посещающие побережье города. По их словам, на замечания курильщики заявляют, что ничего плохого не делают, а запах дыма можно пережить.

Кроме того, по словам мариупольцев, курильщики бросают прямо на песок рядом с собой окурки, а замечания по этому поводу в лучшем случае игнорируют, часто на этой почве происходит скандал. Отдых заканчивается неприятностью.

На наш запрос в патрульную полицию Мариуполя, как поступать гражданам в подобных ситуациях, был дан следующий ответ: копы готовы решить проблему. Без риска быть вовлечёнными в скандал, некурящим гражданам посоветовали позвонить на номер 102 и передать информацию патрульной полиции. Патрульные прибудут на место и составят протокол. Курение в общественных местах, согласно ст. 175-1 КУпАП, влечет наложение штрафа в размере от 51 до 170 грн.