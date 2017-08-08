Мариупольцы срубили в лесу соседнего района почти 30 деревьев
8.08 в 15:08
Вчера в правоохранительные органы обратились представители лесничества, которые рассказали о том, что в лесополосе между поселками Мирный и Асланово на границе Никольского и Волновахского районов неизвестные рубят деревья.
Прибывшие на место преступления правоохранители увидели лесорубов и пни. Как выяснилось, злоумышленники – трое безработных жителей Мариуполя, которые уверяли, что приехали в лес за хворостом. Однако улики говорили за себя: стражи порядка насчитали 29 пней акации, ясеня и дуба, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
Задержанным грозит штраф или даже лишение свободы.
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2017-08-08 15:08:00
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