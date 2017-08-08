Мариупольцы срубили в лесу соседнего района почти 30 деревьев

Вчера в правоохранительные органы обратились представители лесничества, которые рассказали о том, что в лесополосе между поселками Мирный и Асланово на границе Никольского и Волновахского районов неизвестные рубят деревья.

Прибывшие на место преступления правоохранители увидели лесорубов и пни. Как выяснилось, злоумышленники – трое безработных жителей Мариуполя, которые уверяли, что приехали в лес за хворостом. Однако улики говорили за себя: стражи порядка насчитали 29 пней акации, ясеня и дуба, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Задержанным грозит штраф или даже лишение свободы.