Мариупольцы узнали угрожающую тенденцию роста разводов

На пресс-конференции представителей Главного территориального управления юстиции в Донецкой области была озвучена статистика стремительного роста разводов в Донецкой области.

И.о. начальника областного ГТУ юстиции Елена Павлова сообщила, что с начала военного конфликта на Донбассе разводов стало больше вдвое.

Показатель вырос с довоенных 35% до 70%.Специалисты объясняют эту тенденцию со стрессами, которые связаны с военными действиями.