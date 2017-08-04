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Мариупольцы узнали угрожающую тенденцию роста разводов

4.08 в 09:34

На пресс-конференции представителей Главного территориального управления юстиции в Донецкой области была озвучена статистика стремительного роста разводов в Донецкой области.

И.о. начальника областного ГТУ юстиции Елена Павлова сообщила, что с начала военного конфликта на Донбассе разводов стало больше вдвое.

Показатель вырос с довоенных 35% до 70%.Специалисты объясняют эту тенденцию со стрессами, которые связаны с военными действиями.

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2017-08-04 09:34:00
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