Мариупольцы узнали угрожающую тенденцию роста разводов
4.08 в 09:34
На пресс-конференции представителей Главного территориального управления юстиции в Донецкой области была озвучена статистика стремительного роста разводов в Донецкой области.
И.о. начальника областного ГТУ юстиции Елена Павлова сообщила, что с начала военного конфликта на Донбассе разводов стало больше вдвое.
Показатель вырос с довоенных 35% до 70%.Специалисты объясняют эту тенденцию со стрессами, которые связаны с военными действиями.
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2017-08-04 09:34:00
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