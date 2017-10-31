Мариупольцы в составе украинской команды завоевали два «золота» на Международной олимпиаде

22-29 октября 2017 года в Бразилии проходила Международная ученическая олимпиада по экологии. Было представлено 420 ученических проектов из разных стран мира.

В состав украинской команды вошли ученица 11 класса Мариупольского технического лицея Екатерина Малкина и выпускник этого же заведения Юрий Паша. В результате ребята стали обладателями золотых медалей, сообщает пресс-служба МОН.

Екатерина Малкина взяла «золото» за проект «Новый метод биогенной утилизации полиэтилена высокой плотности (HDPE)». Девушка обнаружила возможность определенного вида личинок переваривать полиэтилен, которая позволит улучшить экологическое состояние среды.

Юрий Паша получил золотую медаль и еще гран-при олимпиады за проект «Новый экологически безопасный метод повышения жизненных характеристик растений семейства Poaceae (Злаки)». Его разработка позволит улучшить урожай злаковых растений.

Стоит отметить, что в марте 2017 года Екатерина и Юрий стали победителями Всеукраинской ученической олимпиады по экологии. А в начале мая Екатерина Малкина также завоевала второе место и серебряную медаль на Международном конкурсе «I-SWEEEP - 2017» в США.