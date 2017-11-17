Масштабный экопроект в Кленовой балке: завершаются работы на первой очереди Центрального отрога

В Мариуполе продолжается возведение водоотвода от проспекта Нахимова по Кленовой балке. Его отроги имеют важную роль. С их помощью устранят сброс грязных ливневых вод в пляжную зону, а также проблему подтопления и оползней в Приморском районе.

Сейчас завершают строительство первой очереди Центрального отрога. По словам директора управления капитального строительства Галины Шейченко, к его возведению приступили в начале текущего года.

«Сейчас строительство первой очереди находится на стадии завершения. В скором времени резервуар высотой 4,5 метра, шириной 12 метров и длиной 35 метров засыпят землей», - отметила Галина Шейченко.

Всю плоскость засыпки засадят многолетними растениями. Выполнят строительство эксплуатационной асфальтобетонной дороги шириной 5,5 метров.

Строительство объекта «Водоотведение от проспекта Нахимова по Кленовой балке в Приморском районе» включает в себя четыре отрога: Восточный, Северный, Западный и Центральный. Общая стоимость работ составляет 94 млн гривен.