Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Масштабный экопроект в Кленовой балке: завершаются работы на первой очереди Центрального отрога

17.11 в 19:58

В Мариуполе продолжается возведение водоотвода от проспекта Нахимова по Кленовой балке. Его отроги имеют важную роль. С их помощью устранят сброс грязных ливневых вод в пляжную зону, а также проблему подтопления и оползней в Приморском районе.

Сейчас завершают строительство первой очереди Центрального отрога. По словам директора управления капитального строительства Галины Шейченко, к его возведению приступили в начале текущего года.

«Сейчас строительство первой очереди находится на стадии завершения. В скором времени резервуар высотой 4,5 метра, шириной 12 метров и длиной 35 метров засыпят землей», - отметила Галина Шейченко.

Всю плоскость засыпки засадят многолетними растениями. Выполнят строительство эксплуатационной асфальтобетонной дороги шириной 5,5 метров.

Строительство объекта «Водоотведение от проспекта Нахимова по Кленовой балке в Приморском районе» включает в себя четыре отрога: Восточный, Северный, Западный и Центральный. Общая стоимость работ составляет 94 млн гривен.

/uploads/news/964x620/3iPsMIyD.jpg
/uploads/news/964x620/9ph6ez0f.jpg
/uploads/news/964x620/7gG1N2Py.jpg
/uploads/news/964x620/lRpFS2zq.jpg
2017-11-17 19:58:00
Важные новости
Завтра в Мариуполе стартует VII Международный фестиваль-конкурс «Музичний листопад»
17.11 в 20:22
Три рекорда и два «серебра»: успех мариупольца на мировом чемпионате по пауэрлифтингу
17.11 в 19:43
Лента новостей
Завтра в Мариуполе стартует VII Международный фестиваль-конкурс «Музичний листопад»
17.11 в 20:22
Масштабный экопроект в Кленовой балке: завершаются работы на первой очереди Центрального отрога
17.11 в 19:58
Три рекорда и два «серебра»: успех мариупольца на мировом чемпионате по пауэрлифтингу
17.11 в 19:43
Жилые кварталы на Донбассе попали под обстрел: повреждены ЛЭП, хозпостройки и здание отдела полиции
17.11 в 18:35
На Донетчине простились с майором полиции, который погиб от подрыва на мине под Мариуполем
17.11 в 18:21
В столице Украины «заминировали» 6 торговых центров, два вокзала, две станции метро, гостиницу и телеканал
17.11 в 17:43
Металлурги установили в мариупольском интернате новую систему комплексной очистки воды
17.11 в 17:19
На Донетчине поймали экс-сотрудника военкомата, который помогал «откосить» от армии
17.11 в 17:06