Матч между "Шахтёром" и "Алесандрией" принёс победу "горнякам"
13.08 в 10:50
По сообщению сайта football.ua, вчера на выезде в рамках 5 тура украинской футбольной Премьер-Лиги состоялся матч между "Шахтёром" и "Александрией", счёт которого 1:2 в пользу "Шахтёра".
Таким образом, "Шахтёром" возвращено второе место в турнирной таблице, которое временно заняла "Ворскла". Кроме того, сокращено отставание в один балл от лидера - "Динамо".
В матче голы забили: Евгений Банада, 38 — Фред, 41, Факундо Феррейра, 60
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2017-08-13 10:50:00
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