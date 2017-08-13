По сообщению сайта football.ua, вчера на выезде в рамках 5 тура украинской футбольной Премьер-Лиги состоялся матч между "Шахтёром" и "Александрией", счёт которого 1:2 в пользу "Шахтёра".

Таким образом, "Шахтёром" возвращено второе место в турнирной таблице, которое временно заняла "Ворскла". Кроме того, сокращено отставание в один балл от лидера - "Динамо".

В матче голы забили: Евгений Банада, 38 — Фред, 41, Факундо Феррейра, 60