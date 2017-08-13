Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Матч между "Шахтёром" и "Алесандрией" принёс победу "горнякам"

13.08 в 10:50

По сообщению сайта football.ua, вчера на выезде в рамках 5 тура украинской футбольной Премьер-Лиги состоялся матч между "Шахтёром" и "Александрией", счёт которого 1:2 в пользу "Шахтёра".

Таким образом, "Шахтёром" возвращено второе место в турнирной таблице, которое временно заняла "Ворскла". Кроме того, сокращено отставание в один балл от лидера - "Динамо".

В матче голы забили: Евгений Банада, 38 — Фред, 41, Факундо Феррейра, 60

/uploads/news/964x620/8IcbcvHV.jpg
2017-08-13 10:50:00
Важные новости
Прогноз погоды на сегодняшний день
13.08 в 09:59
Прошедшие сутки в зоне АТО
13.08 в 09:07
Лента новостей
Матч между "Шахтёром" и "Алесандрией" принёс победу "горнякам"
13.08 в 10:50
Прогноз погоды на сегодняшний день
13.08 в 09:59
Прошедшие сутки в зоне АТО
13.08 в 09:07
В Мариуполе активизировались цветочные воры
13.08 в 08:40
На Одесчине жуткий случай – матроса ВМСУ убили в день его рождения
13.08 в 08:11
В Донбассе масштабы разрушений инфраструктуры от конфликта впечатляют
12.08 в 20:52
На центральном пляже Мариуполя сломали стену в торговом МАФе
12.08 в 19:24
Дореформировались: иностранные инвестиции покидают Украину
12.08 в 18:58