Мэр Мариуполя распорядился, чтобы чиновники начали отработку «сетевых игроков» Мариуполя
9.08 в 11:20
Городской голова Вадим Бойченко потребовал от подчинённых, чтобы помимо наведения порядка в торговле с участием малого и среднего бизнеса, те приступили к принуждению торговых сетей, занимающихся деятельностью в Мариуполе, к соответствию архетипам павильонов и размещению торговых точек по утверждённой горсоветом схеме.
Он рекомендовал профильным чиновникам входить в судебную плоскость для решения поставленных задач. «Нужно системных игроков тоже приводить в соответствие с правилами, которые мы утвердили», - заявил мэр вчера на личном приёме с жителями города.
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2017-08-09 11:20:00
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