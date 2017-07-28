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Мэр Мариуполя сообщил, что завершение ремонта опорной школы к 1 сентября маловероятно

28.07 в 17:29

Первая в городе опорная школа должна появиться на базе школы №66. В ноябре 2016 года здесь стартовали соответствующие ремонтные работы, а сдать объект планировали к середине августа 2017 года.

Но как оказалось, завершение ремонта в срок срывается. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Среди проблем - некачественно подготовленный проект. Городской голова высказал претензии к его разработчикам, уточнив, что из-за этого сроки сдачи объекта увеличились на месяц.

Но основной причиной затягивания ремонта, по мнению мэра, стало отсутствие опыта у подрядной организации. Выяснилось, что ранее подрядчик такими проектами не занимался.

Вадим Бойченко отметил, что со своей стороны городская власть выполнила всё, что от неё зависит. Даже приобретено оборудование, которое планировалось размещать в отремонтированной школе №66, начиная с 15 августа. Но, видимо, её открытие к 1 сентября маловероятно.

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2017-07-28 17:29:00
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