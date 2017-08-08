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Мэр Мариуполя утвердил ремонт здания 1911 года в исторической части города

8.08 в 15:45

На личном приёме городского головы Вадима Бойченко с обращением жительницы дома дореволюционной постройки, расположенного на улице Итальянской, 68, принято решение о ремонте здания. Мэр, узнав о том, что крыша дома 1911 года постройки находится в аварийном состоянии второй десяток лет, принял решение о том, что ремонт здания должен состояться в сентябре.

На него выделят более 40 тысяч гривен. Планируется отремонтировать около 50 квадратных метров кровли.

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2017-08-08 15:45:00
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