Мэр Мариуполя забил первый гол на новом футбольном поле Правого берега

Сегодня городской голова Вадим Бойченко забил первый гол на новом футбольном мини-поле с искусственным покрытием возле школы №17 на Правом берегу. Это подарок школьникам и местным жителям от власти к 85-летию Донецкой области: работы финансировались из городского и областного бюджетов.

Мэр примерил на себя роль нападающего, а на ворота стал его заместитель Александр Кочурин. Мини-баттл завершился «дружбой»: один мяч Бойченко забил, второй Кочурин отбил. После этого Вадим Бойченко самостоятельно «расчесал» искусственное покрытие, сообщает пресс-служба горсовета.

«Хотелось бы, чтобы и взрослые, и дети занимались спортом, но для этого элементарно нужно создавать условия, - подчеркнул Вадим Бойченко. - Есть в целом концепция развития спорта, согласно которой при школах и детских садах должны появляться спортивные сооружения, где бы наше подрастающее поколение могло привлекаться к спортивной жизни города. В конечном итоге, каждая школа должна быть оснащена многофункциональным полем».

До конца года в городе появится еще 8 таких площадок. Стоимость работ – 6,5 миллиона гривен.