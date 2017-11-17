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Металлурги установили в мариупольском интернате новую систему комплексной очистки воды

17.11 в 17:19

В мариупольской школе-интернате №37 приборы по очистке воды уже не справлялись со своей задачей из-за изношенного состояния. Металлурги ММК имени Ильича помогли учреждению и установили современную четырехступенчатую очистительную систему.

Теперь вода проходит механическую очистку, смягчается специальными фильтрами и обеззараживается ультрафиолетом. Качество после очистки подтвердил химико-бактериологический анализ. Бюджет проекта составил 46 тысяч гривен.

В школе-интернате №37 обучается 170 воспитанников из Мариуполя и прилегающих районов, среди которых дети с особыми потребностями. Установленное оборудование позволяет ежедневно обеспечивать учебное учреждение питьевой водой в объеме тысячи кубометров.

«Мы обращались в разные инстанции, но там только разводили руками. Каждый день начинался с того, что повара приходили в четыре утра и 50-литровыми кастрюлями кипятили воду, чтобы напоить и накормить детей вовремя. Откликнулся лишь комбинат имени Ильича. После замены фильтров вкусовые качества пищи для детворы улучшились. А производительности установки достаточно, чтобы обеспечить воспитанникам пятиразовое питание», - отметила директор школы-интерната № 37 Елена Ковальчук.

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2017-11-17 17:19:00
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