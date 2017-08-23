Метинвест инвестирует $85,5 млн в реконструкцию листопрокатного стана ММК имени Ильича

Мариупольский металлургический комбинат (ММК) имени Ильича Группы Метинвест подписал контракт с Primetals Technologies Austria GmbH на разработку базового инжиниринга реконструкции листопрокатного цеха «1700» (ЛПЦ-1700). Общие инвестиции Метинвеста в проект составят $85,5 млн.

Проект предусматривает установку нового оборудования, которое увеличит производительность стана, существенно улучшит качество поверхности проката и значительно снизит отходы производства при прокатке слябов. Кроме того, комбинат расширит линейку рулонного проката востребованными для дальнейшей переработки позициями.

Также будет модернизирована автоматизированная система управления технологическим процессом и ключевые узлы чистовых клетей. Установка новой реверсивной клети позволит повысить максимальный вес рулонов до 27 тонн, а в перспективе – до 32 тонн.

Основное технологическое оборудование на ММК имени Ильича поставит «Метинвест Инжиниринг». Помимо разработки базового и детального инжиниринга, австрийские специалисты также поставят часть оборудования и будут сопровождать проект.

Поставки оборудования планируется начать осенью текущего года, а строительные работы – в конце 2018 года. Ввод модернизированного стана в эксплуатацию ожидается до 2020 года.

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков:

- Мировой металлургический рынок меняется, и мы меняемся вместе с ним. Наша стратегия предусматривает развитие продуктов плоского проката – в том числе рулонов всех переделов. После реконструкции мощностей на ММК имени Ильича мы сможем удерживать конкуренцию в сегменте продукции с высокой добавленной стоимостью – благодаря повышению эффективности производства, сокращению времени на переработку продукции, сохранности при транспортировке и удобству логистики.

Генеральный директор ММК имени Ильича Юрий Зинченко:

- Мы уже имеем успешный опыт реализации масштабных проектов с австрийскими партнерами. С конца прошлого года вместе с Primetals строим одну из самых современных машин непрерывного литья заготовки в Европе. Этот проект напрямую связан с реконструкцией наших прокатных мощностей. Перекатка слябов премиум-сегмента на модернизированном стане «1700» позволит увеличить присутствие украинской продукции на внешних рынках. Поэтому важно, что наш прокат с маркировкой Made in Ukraine будет отвечать лучшим мировым стандартам качества.

Вице-президент Primetals Technologies Austria GmbH Роберт Райзетбауер:

- Наша компания производит оборудование, которое охватывает весь технологический цикл – от обработки сырья и до производства готовой продукции. У нас долгая история сотрудничества. Даже в сложные времена, когда не было крупных проектов, мы совместно с Метинвестом развивали в Мариуполе технологии, работали над инжинирингом, и сотрудничали для решения сложных технических вопросов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Украине Гермине Поппеллер:

- Сегодня очень важное событие для развития сотрудничества между Австрией и Украиной. Это очень важный знак для дальнейшего восстановления Украины в этот не самый легкий период. И это очень важный знак для Мариуполя, учитывая его близость к линии разграничения. Инвестиции в этот город позволяют обеспечить стабильность.

Напомним, ранее ММК имени Ильича заключил контракт с Новокраматорским машиностроительным заводом (НКМЗ) на поставку комплекса оборудования для смотки горячекатаного полосового проката общей стоимостью 80 млн грн. Новое оборудование будет установлено в ходе реконструкции ЛПЦ-1700 и позволит уже в конце 2017 года получать более тяжелые рулоны, а дальнейшую их обработку производить в горизонтальном положении, что снизит риск повреждения продукции при транспортировке. С 2016 года ММК имени Ильича совместно с Primetals Technologies Austria GmbH ведет строительство двухручьевой машины непрерывного литья заготовок. Общая сумма инвестиций в проект превышает $150 млн. Новая МНЛЗ позволит предприятию производить 2,5 млн тонн в год литых слябов премиум-сегмента для их дальнейшей прокатки на стане «1700».