Метинвест открыл в Мариуполе развивающий класс для детей с особыми потребностями

На базе Центрального районного центра социальной реабилитации детей с особыми потребностями открыта уникальная для Мариуполя образовательная комната. Развивающий класс для занятий по методике Марии Монтессори создан благодаря конкурсу социальных проектов «Город – нашими руками». Группа Метинвест выделила на реализацию идеи грант на сумму 50 тыс. грн.

В игровом классе установлены обучающие игровые модули. Они помогут ребенку познакомиться с окружающим миром. Благодаря работе двух рук в дидактическом лабиринте будут задействованы оба полушария мозга, а запястья малыша привыкнут к письму. Развить тактильное восприятие, координацию движений и восприятие форм ребенок сможет во время игры с геометрическим комодом, сенсорными рамками и напольными модулями.

«Мы создали развивающую комнату, в которой наши воспитанники смогут поверить в свои силы», – говорит директор центра Нина Кулаева.

Основные принципы методики Марии Монтессори: самостоятельность ребенка, свобода в установленных границах, естественное психологическое, физическое и социальное развитие. Ее главная цель – развить у ребенка логическое мышление, речь, сенсорику, мелкую моторику, умение читать, писать, сформировать элементарные навыки. Ребенок сам выбирает, какой игровой модуль ему использовать, а педагог показывает, как с ним взаимодействовать.

«Для Мариуполя развивающая комната по методике Монтессори – уникальный опыт. Комплексные занятия с реабилитологом позволят интегрировать до 80% детей с особыми потребностями в детские сады и школы», – убежден координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест, депутат городского совета Сергей Магера.