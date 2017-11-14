Метинвест представил общественности Мариуполя проект экологической реконструкции доменной печи на «Азовстали»

Группа Метинвест инвестирует 2 млрд грн в реконструкцию доменной печи (ДП) №3 на металлургическом комбинате «Азовсталь». Ожидаемое снижение выбросов пыли составит 80%. Дополнительно до 2021 года компания направит на реализацию природоохранных программ на предприятии еще более 2,2 млрд грн. 14 ноября с ходом экологической модернизации на «Азовстали» ознакомились заместитель председателя Донецкой областной администрации Виктор Ремский, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, а также независимые эксперты и представители местных общественных организаций.

В процессе реконструкции доменная печь №3 будет полностью перестроена. Кожух агрегата заменят, после чего печь оснастят самым современным оборудованием, огнеупорными материалами и автоматизированной системой контроля производственных процессов. Установка новой системы охлаждения замкнутого типа позволит отказаться от использования морской воды. Вслед за четвертой и второй печами ДП №3 переведут на пылеугольное топливо, что позволит экономить до 30 млн кубометров природного газа в год.

Система экологической защиты на ДП №3 обойдется Группе Метинвест почти в 400 млн грн. На объекте построят двухуровневый литейный двор закрытого типа с мощной газоочисткой на основе рукавных фильтров. Подобное техническое решение уже успешно работает на новейшей ДП №4 и позволяет на 80% эффективнее очищать дымовые газы и достигать европейских экологических норм.

После завершения реконструкции в конце 2018 года ДП №3 сможет производить 4 тыс. тонн чугуна в сутки и станет одной из самых современных металлургических установок подобного типа на европейской территории. Передовые технические решения позволят «Азовстали» снизить потребление природного газа и доменного кокса.

Также гости смогли убедиться, что запущенный в 2017 году комплекс вдувания пылеугольного вдувания топлива (ПУТ) в доменные печи работает с соблюдением передовых стандартов экологической и промышленной безопасности. Это достигается за счет герметичности установки и замкнутого цикла циркуляции топлива. Дополнительную защиту от попадания пыли в атмосферу обеспечит мощный рукавный фильтр немецкой фирмы Küttner. Общие инвестиции во внедрение технологии ПУТ в доменном производстве превысили 700 млн грн.

После ознакомления с промышленными объектами участники рабочей встречи обсудили выполнение Программы охраны и оздоровления окружающей среды Мариуполя, а также наиболее актуальные экологические проблемы города, в том числе проблему утилизации металлургического шлака. Виктор Ремский заявил, что обладминистрация поддержит проекты, направленные на решение вопроса.

Заместитель председателя Донецкой областной администрации Виктор Ремский:

- Хочу подчеркнуть, что графики выполнения экологических мероприятий, согласованные областной, городской администрациями и Метинвестом, выполняются. По некоторым направлениям мы бы хотели ускорения. Нас беспокоит шлаковая гора. Давайте вместе работать, готовить законопроекты и предлагать к рассмотрению Верховной Раде, чтобы направлять шлак на строительство жилья и дорог.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко:

- Мы контролируем выполнением каждого пункта городской экологической программы. Определенные результаты уже достигнуты, но впереди еще много работы. Чтобы уровень загрязнения воздуха постоянно снижался, нужна управленческая воля руководителей комбинатов. Нужны значительные капиталовложения в модернизацию оборудования. И нужен жесткий общественный контроль и жесткая производственная дисциплина.

Генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили:

- В ближайшие пять лет мы ставим перед собой задачу полностью завершить реконструкцию мощностей по производству чугуна и перейти на современные экологичные и энергоэффективные технологии. Мы продолжим выполнять наши обязательства перед громадой по снижению выбросов. Только в экологические проекты в доменном и конвертерном цехах комбината Метинвест инвестирует 2,2 млрд грн до 2021 года. В сложившейся ситуации, когда нестабильная работа железной дороги регулярно срывает производственный план, это дается непросто. Но мы понимаем, что инвестируем не просто в модернизацию оборудования, а в будущее Мариуполя и украинской металлургии. Мы остаемся открытыми перед общественностью и готовы проводить рабочие встречи на постоянной основе, чтобы через общественников все жители города получали достоверную информацию о ситуации на заводах.