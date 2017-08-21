«Метинвест-ПромСервис» принял в коллектив мариупольских выпускников

Студенты профессионально-технических заведений Мариуполя получили рабочие места по профильным специальностям – электросварщик, слесарь-ремонтник и электромонтер. Трудоустроены 33 выпускника средне специальных и высших учебных заведений Мариуполя.

Для вчерашних студентов «Метинвест-ПромСервис» станет не только стартом карьеры, но и возможностью вырасти профессионально, расширить свои навыки.

Общее место работы и цель достигнуть большего в профессии объединили молодых людей.

Николай Ткаченко получил образование в Мариупольском профессиональном лицее строительства и теперь проходит стажировку на предприятии на должности ученика электросварщика: «Хотелось бы подниматься с каждой ступеней все выше. Стать мастером. Чтобы приходили такие же ребята-выпускники, а я обучал их мастерству», – говорит Алексей о своих планах на будущее. С профессией связывает самые теплые надежды и ставит перед собой цель стать асом именно в этом направлении.

Алексей Биенко, выпускник Машиностроительного лицея, с профессией определился рано – его отец, дядя и брат так же работают электросварщиками. У молодого специалиста пока 4 разряд, но в его планах достигнуть большего: «Пока что мне дают разовые задания – что-нибудь приварить, починить. А хочется выполнять качественно более ответственную работу».

Специально для юных сотрудников на предприятии разработан корпоративный социальный пакет «Молодой специалист», участвуя в котором работники посещают молодежные форумы, квесты и брейнринги. Все сотрудники также могут пройти обучение на базе учебных центров «Азовстали» и меткомбината имени Ильича, получить вторую профессию. Этот образовательный сервис – кадровая инвестиция Группы Метинвест.

Для активных специалистов действует программа самореализации и дополнительного заработка «Лучший по профессии». Через систему подачи предложений участник готовит проект в рамках конкурса по энергосбрежению, который проводится ежемесячно. За лучшие идеи – премия, максимальный размер – 100 тысяч грн.

Набор сотрудников продолжается – «Метинвест-Промсервис» готов трудоустроить на рабочие точки максимальное количество выпускников учебных заведений Мариуполя, получивших профильное образование.

«Наша цель – создавать рабочие условия, которые будут мотивировать сотрудников закрепляться на производстве. Мы стараемся заинтересовать молодежь. Поддерживаем ее в начале карьерного пути и достойно сопровождаем в будущем», – отметил генеральный директор «Метинвест-Промсервис» Михаил Рубцов.