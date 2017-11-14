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Метинвест-Промсервис расширяет социальную программу для сотрудников

14.11 в 10:39

Ежегодно «Метинвест-Промсервис» реализует социальные программы для сотрудников предприятия и их семей. В этом году их перечень дополнили детская студия спортивных танцев и посещение спортивных клубов Мариуполя со скидкой.

Детская футбольная академия, курсы для подготовки будущих абитуриентов, караоке, спартакиады и организация велопробега – далеко не весь перечень социальных активностей, которые доступны сотрудникам «Метинвест-Промсервис» круглый год. Этой осенью начала работу студия спортивных танцев для детей. Для ребят открыты бесплатные занятия по популярным танцевальным направлениям – зумба, хип-хоп и аэробика. А для взрослых доступны абонементы со скидкой 50% в нескольких спортивных клубах города.

Стартовал новый сезон Клуба юных мастеров, на котором дети сотрудников предприятия смогут почувствовать себя настоящими резчиками, столярами и инженерами-конструкторами.

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2017-11-14 10:39:00
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