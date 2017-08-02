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Межигорье вернули государству

2.08 в 15:43

Киевский суд вернул резиденцию бывшего президента Виктора Януковича «Межигорье» в государственную собственность.

«Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1 августа принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности», – сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

К слову, до этого юридическим владельцем Межигорья оставался Янукович.

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2017-08-02 15:43:00
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