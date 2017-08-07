Мила Кунис и Эштон Катчер побывали в Черновцах
7.08 в 08:20
Голливудская пара Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы. В украинский город, где родилась Мила, актеры прилетели частным самолетом со съемок из Будапешта.
Знаменитости провели в Черновцах всего несколько часов. За это время они прогулялись по улицам города, а Мила показала супругу дом, в котором родилась.
Также пара с удовольствием фотографировалась с украинскими поклонниками.
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2017-08-07 08:20:00
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