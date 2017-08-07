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Мила Кунис и Эштон Катчер побывали в Черновцах

7.08 в 08:20

Голливудская пара Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы. В украинский город, где родилась Мила, актеры прилетели частным самолетом со съемок из Будапешта.

Знаменитости провели в Черновцах всего несколько часов. За это время они прогулялись по улицам города, а Мила показала супругу дом, в котором родилась.

Также пара с удовольствием фотографировалась с украинскими поклонниками.

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2017-08-07 08:20:00
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