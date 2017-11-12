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Минэнерго снизил план резерва угля на ТЭС. При этом запасы сокращаются

12.11 в 12:28

Министерство энергетики и угольной промышленности пересмотрело план накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ на отопительный сезон 2017-2018 годов. Ранее планируемые цифры снижены на 40%, передает БизнесЦензор.

Так, по данным Минэнерго 8 ноября, запасы угля на складах энергогенерирующих компаний на 1 декабря должны были составить 3,43 млн тонн (1,36 млн тонн – антрацит, 2,07 млн тонн – газовый уголь). Однако уже 9 ноября график был скорректирован и теперь резерв угля должен составить всего 2,04 млн тонн (941 тыс. тонн – антрацит, 1,1 млн тонн – газовый уголь).

При этом стоит отметить, что запасы угля на складах украинских ТЭС в период с 30 октября по 6 ноября сократились на 2,8% (на 30,9 тыс. тонн) — до 1,06 млн тонн. Об этом свидетельствуют те же данные Минэнерго.

В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик не видит проблемы в текущей динамике изменения запасов угля на складах электростанций. А вот глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что реальное наличие запасов угля является минимальным, и это может грозить веерными отключениями.

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2017-11-12 12:28:00
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