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Министр Семерак на Донечтине заложил «Аллею мира»

5.11 в 14:59

Сегодня в воскресенье, 5 ноября, Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак с рабочим визитом прибыл на Донетчину, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Вместе с представителями Донецкой ОВГА, местными жителями и представителями религиозных конфессий он заложил в Бахмуте на территории сквера Дружбы «Аллею мира».

Высадка деревьев состоялась в рамках Всеукраинской бессрочной экологической акции «Посади дерево мира». В этом году акция началась накануне Международного дня предупреждения эксплуатации окружающей среды во время войны и военных конфликтов, она будет проходить под девизом «Посади дерево мира в прифронтовой зоне».

«Появление «Аллеи мира» на Донетчине призвано не только озеленить территорию в разных уголках нашей стране, но и шаг за шагом приобщать каждого жителя к спасению природы и личному вкладу в ее развитие», - отметили в ДонОВГА.

Напомним, в Мариуполе «Зеленый центр Метинвест» проводит акцию «Посади дерево». Высаживать молодые деревца будут во всех районах, и весной они украсят улицы города.

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2017-11-05 14:59:00
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