Министры обороны Украины и Польши обсудили ситуацию на Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак приехал с двухдневным визитом в Варшаву. Он уже встретился с польским коллегой Антони Мацеревичем и обсудил с ним ситуацию на Донбассе.

«Военные руководители обсудили двусторонние отношения двух стран и ситуацию в Луганской и Донецкой областях, части которых оккупированы Россией», - сообщает «Польское радио».

На брифинге для прессы после встречи Мацеревич заявил, что Польша и Украина остаются стратегическими партнерами, чье сотрудничество имеет долгую историю. В свою очередь, Полторак подчеркнул, что Польша и Украина всегда сильны тогда, когда действуют вместе.

К слову, сегодня Степан Полторак примет участие в военном параде в Варшаве, а 24 августа Мацеревич посетит Украину.