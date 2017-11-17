Минобороны планирует построить в Мариуполе военный городок

Вчера, во время рабочего визита в наш город президента Украины Петра Порошенко, представители военного руководства сообщили ему о планах построить в Мариуполе военный городок.

Комплекс будет состоять из 9 объектов, среди которых два общежития, три казармы. Также предусмотрено сооружение спорткомплекса, столовой и зоны отдыха.

Строительство будет финансировать Министерство обороны Украины.

Военный городок расположится по улице Латышева, на площади 14 га. Предполагается, что здесь смогут разместиться порядка тысячи военнослужащих.