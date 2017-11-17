Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Минобороны планирует построить в Мариуполе военный городок

17.11 в 11:01

Вчера, во время рабочего визита в наш город президента Украины Петра Порошенко, представители военного руководства сообщили ему о планах построить в Мариуполе военный городок.

Комплекс будет состоять из 9 объектов, среди которых два общежития, три казармы. Также предусмотрено сооружение спорткомплекса, столовой и зоны отдыха.

Строительство будет финансировать Министерство обороны Украины.

Военный городок расположится по улице Латышева, на площади 14 га. Предполагается, что здесь смогут разместиться порядка тысячи военнослужащих.

/uploads/news/964x620/wOueqicG.JPG
/uploads/news/964x620/wtP0iUPp.JPG
/uploads/news/964x620/Dy7xB5if.JPG
2017-11-17 11:01:00
Важные новости
На КПВВ под Мариуполем задержали мужчину с приборами скрытого слежения
17.11 в 11:15
Доходы Мариуполя по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 250 миллионов гривен
17.11 в 10:40
Лента новостей
На КПВВ под Мариуполем задержали мужчину с приборами скрытого слежения
17.11 в 11:15
Минобороны планирует построить в Мариуполе военный городок
17.11 в 11:01
Доходы Мариуполя по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 250 миллионов гривен
17.11 в 10:40
На Донетчине «обезвредили» разъезжающий по улицам автомобиль с врывчаткой и гранатами
17.11 в 10:24
В Мариуполе на ходу вспыхнул автомобиль и сгорел дотла
17.11 в 10:09
Полиция запустит в Мариуполе инновационный проект «Безопасный дом»
17.11 в 09:57
Сенат США одобрил оборонный бюджет: на помощь Украине предусмотрено $350 миллионов
17.11 в 09:32
Кого в Мариуполе сегодня оставили без воды
17.11 в 09:09