Минобороны планирует построить в Мариуполе военный городок
17.11 в 11:01
Вчера, во время рабочего визита в наш город президента Украины Петра Порошенко, представители военного руководства сообщили ему о планах построить в Мариуполе военный городок.
Комплекс будет состоять из 9 объектов, среди которых два общежития, три казармы. Также предусмотрено сооружение спорткомплекса, столовой и зоны отдыха.
Строительство будет финансировать Министерство обороны Украины.
Военный городок расположится по улице Латышева, на площади 14 га. Предполагается, что здесь смогут разместиться порядка тысячи военнослужащих.
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2017-11-17 11:01:00
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