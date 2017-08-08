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Минобороны: в зоне АТО 1 военный погиб, 2 – ранены

8.08 в 13:02

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе 1 военнослужащий погиб, еще 2 получили ранения.

Все эти случаи произошли на Мариупольском направлении.

«Вчера во время обстрела вражеским снайпером украинских позиций близ Марьинки один военный погиб. Также в результате вражеского обстрела два воина получили ранения в Талаковке на мариупольском направлении», - рассказал в ходе сегодняшнего брифинга спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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2017-08-08 13:02:00
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