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Минобороны: в зоне АТО 1 военный погиб, 9 ранены, все – на Мариупольском направлении

30.07 в 13:55

За минувшие сутки в результате боевых действий 1 военнослужащий погиб, 9 – получили ранения. Все эти потери ВСУ понесли на Мариупольском направлении.

Об этом сегодня на традиционном брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, 9 бойцов получили ранения. Основные потери, а именно один погибший и восемь раненых наших военных, силы антитеррористической операции понесли в Красногоровке во время минометного обстрела, - отметил Лысенко. - Еще одного украинского военного ранило во время обстрела наших позиций в районе Широкино. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина».

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2017-07-30 13:55:00
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