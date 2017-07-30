Минобороны: в зоне АТО 1 военный погиб, 9 ранены, все – на Мариупольском направлении

За минувшие сутки в результате боевых действий 1 военнослужащий погиб, 9 – получили ранения. Все эти потери ВСУ понесли на Мариупольском направлении.

Об этом сегодня на традиционном брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, 9 бойцов получили ранения. Основные потери, а именно один погибший и восемь раненых наших военных, силы антитеррористической операции понесли в Красногоровке во время минометного обстрела, - отметил Лысенко. - Еще одного украинского военного ранило во время обстрела наших позиций в районе Широкино. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина».