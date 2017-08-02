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Минобороны: в зоне АТО один военный погиб, двое – получили ранения

2.08 в 15:06

В Министерстве обороны Украины озвучили официальные данные о потерях в рядах ВСУ за минувшие сутки. Так, за день один военнослужащий погиб, двое – получили ранения.

«За прошедшие сутки вследствие боевых действий один военный погиб, двое получили ранения», - рассказал на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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2017-08-02 15:06:00
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