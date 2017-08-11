Минобороны: военным в зоне АТО повысили доплаты
11.08 в 12:12
Украинским военнослужащим, которые выполняют задачи на первой и второй линиях обороны в зоне Антитеррористической операции, повысили доплаты.
«В соответствии с приказом доплата личному составу, который выполняет задачи на первой линии обороны, увеличена до 10 тыс. гривен в месяц, на второй линии - до 4,5 тыс. гривен. Эти выплаты военнослужащие будут получать начиная с сентября текущего года», - рассказал на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.
Кроме того, Минобороны повысило на 15-20% денежное содержание рядового, сержантского и старшинского состава высокомобильных десантных войск и морской пехоты.
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2017-08-11 12:12:00
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