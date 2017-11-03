Минобразования: студенты, которые живут в общежитиях, имеют право свободно заходить и выходить в любое время

Министерство образования Украины направило руководителям учреждений высшего образования письма с напоминанием правил в общежитиях. Итак, студент, который живет в общежитии, имеет в любое время выходить и заходить в здание, а ограничения времени являются незаконными.

Кроме того, владелец общежития действительно имеет дубликаты ключей от всех комнат, но может заходить в них, только если это связано со спасением жизни людей, сохранностью имущества либо с непосредственным преследованием подозреваемых в нарушении закона.

Также жителей общежитий не могут принудительно привлекать к бесплатным работам, в числе которых дежурство и уборка территории. Эту работу они могут выполнять только при условии трудоустройства с зарплатой не ниже, чем установлено законодательством.

«Информируем о невозможности безосновательного выселения, привлечения к принудительным работам, в т.ч. дежурствам соискателей высшего образования - жителей общежитий, и недопустимости безосновательного проникновения в жилье (комнаты в общежитии)», - подчеркнули в Минобразования.