Минометный удар на Мариупольском направлении: 1 военный погиб, 6 – ранены
29.07 в 19:21
По данным пресс-центра штаба АТО, сегодня ситуация на фронте обострилась. Зафиксировано всего 2 нарушения режима прекращения огня, но и эти обстрелы привели к потерям в рядах ВСУ.
Так, около 8 часов в районе Красногоровки на Мариупольском направлении ударили из минометов. Мины разорвались возле позиции ВСУ, в результате чего 1 боец погиб, 6 – получили ранения.
Также огонь открывали у Новотошковского.
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2017-07-29 19:21:00
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