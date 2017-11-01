МинТОТ одобрил проект Мариупольского горсовета на приобретение жилья для переселенцев

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц прошел предварительный отбор проектов для поддержки территорий, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МинТОТ.

Отмечается, что местным бюджетам таких территорий предоставляются субвенции из государственного бюджета. Главным распорядителем этих средств является МинтТОТ. Порядок использования субвенции утвержден постановлением Кабмина №769 от 4 октября 2017 года.

В результате, по итогам отбора проектов, МинТОТ одобрил выводы по согласованию заявок:

Мариупольского городского совета Донецкой области;

Покровского городского совета Донецкой области;

Дружковского городского совета Донецкой области;

Северодонецкого городского совета Луганской области.

Предложенные проекты направлены на приобретение в собственность жилья для предоставления во временное пользование переселенцам, а также на приобретение оборудования и программного обеспечения для оформления и выдачи биометрических и загранпаспортов гражданина Украины для ЦПАУ, обслуживающих население, проживающее по обе стороны линии соприкосновения.

МинТОТ разработал и направил на согласование проект соответствующего распоряжения Кабмина о распределении субвенции. Его должны еще одобрить правительство Украины и Комитет ВРУ по вопросам бюджета.