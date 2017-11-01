Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

МинТОТ одобрил проект Мариупольского горсовета на приобретение жилья для переселенцев

1.11 в 18:50

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц прошел предварительный отбор проектов для поддержки территорий, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МинТОТ.

Отмечается, что местным бюджетам таких территорий предоставляются субвенции из государственного бюджета. Главным распорядителем этих средств является МинтТОТ. Порядок использования субвенции утвержден постановлением Кабмина №769 от 4 октября 2017 года.

В результате, по итогам отбора проектов, МинТОТ одобрил выводы по согласованию заявок:

  • Мариупольского городского совета Донецкой области;
  • Покровского городского совета Донецкой области;
  • Дружковского городского совета Донецкой области;
  • Северодонецкого городского совета Луганской области.

Предложенные проекты направлены на приобретение в собственность жилья для предоставления во временное пользование переселенцам, а также на приобретение оборудования и программного обеспечения для оформления и выдачи биометрических и загранпаспортов гражданина Украины для ЦПАУ, обслуживающих население, проживающее по обе стороны линии соприкосновения.

МинТОТ разработал и направил на согласование проект соответствующего распоряжения Кабмина о распределении субвенции. Его должны еще одобрить правительство Украины и Комитет ВРУ по вопросам бюджета.

/uploads/news/964x620/68oQFVc5.jpg
2017-11-01 18:50:00
Важные новости
Абонентам «Укртелекома» стоит готовиться к повышению тарифа на связь
1.11 в 19:31
В многоэтажках Мариуполя продолжают менять старые лифты на новые современные
1.11 в 18:27
Лента новостей
Абонентам «Укртелекома» стоит готовиться к повышению тарифа на связь
1.11 в 19:31
МинТОТ одобрил проект Мариупольского горсовета на приобретение жилья для переселенцев
1.11 в 18:50
В многоэтажках Мариуполя продолжают менять старые лифты на новые современные
1.11 в 18:27
В зоне АТО при подрыве на мине погиб майор Нацгвардии
1.11 в 17:52
Три школы на Донетчине требуют закрыть: выявлены нарушения пожарной безопасности
1.11 в 17:44
Блокпосты ДНР изменят режим работы
1.11 в 17:28
Под Мариуполем боец-контрактник случайно застрелил сослуживца
1.11 в 17:07
В Украине заработала платежная система Android Pay – как пользоваться
1.11 в 16:53