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Минюст внедрил нововведение в правила аренды земли

8.11 в 09:59

Минюст ввел механизм, который сделает невозможным регистрацию двойных договоров аренды земли. Об этом заявила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, сообщает пресс-служба Минюста.

"Мы внедрили на техническом уровне автоматический обмен данными между нашим реестром имущественных прав и Госгеокадастром. Теперь регистратор физически не может завершить процедуру внесения данных и закрыть раздел в реестре, пока автоматически не "подтянутся" данные от Госгеокадастра о наличии или отсутствии регистрации земельного участка", - сообщила Сукманова.

По ее словам, больше не нужно надеяться на порядочность и законопослушность регистраторов, поскольку "они вынуждены будут соблюдать процедуру, хотят они этого или нет".

"Кроме того, это техническое нововведение является очередным шагом Минюста в борьбе с теми, кто захватывает агропредприятия. Автоматический обмен данными между реестрами сузит возможность для рейдерских захватов, ведь именно двойные договоры аренды часто используются рейдерами как инструмент старта атаки на фермерские хозяйства", - сказала заместитель министра.

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2017-11-08 09:59:00
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