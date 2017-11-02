Минздрав: в пяти областях Украины закончилась вакцина от полиомиелита

Министерство здравоохранения сообщает о том, что в пяти областях Украины закончилась вакцина от полиомиелита.

В ведомстве отмечают: «Сейчас все вакцины есть в регионах Украины, кроме инъекционной вакцины для профилактики полиомиелита, которая закончилась в 5 регионах из-за неправильно сформированного запроса на закупку этих вакцин».

Поставок пока нет из-за длительного производства вакцин (18-24 месяца) и дефицита на мировом рынке. В ЮНИСЕФ поставки вакцин в Украину сейчас в приоритете.