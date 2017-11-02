Минздрав: в пяти областях Украины закончилась вакцина от полиомиелита
2.11 в 08:42
Министерство здравоохранения сообщает о том, что в пяти областях Украины закончилась вакцина от полиомиелита.
В ведомстве отмечают: «Сейчас все вакцины есть в регионах Украины, кроме инъекционной вакцины для профилактики полиомиелита, которая закончилась в 5 регионах из-за неправильно сформированного запроса на закупку этих вакцин».
Поставок пока нет из-за длительного производства вакцин (18-24 месяца) и дефицита на мировом рынке. В ЮНИСЕФ поставки вакцин в Украину сейчас в приоритете.
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2017-11-02 08:42:00
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