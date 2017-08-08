Мирча Луческу собрался на пенсию

Как сообщалось ранее, Мирча Луческу согласился стать тренером сборной Турции и выступить вместе с командой на Чемпионате мира-2018. Однако после этого тренер решил уйти на пенсию и «завязать» с этой профессией.

«Я принял предложение из Турции по финансовым и профессиональным причинам. Выход со сборной страны на чемпионат мира станет венцом моей долгой карьеры. После того как мой контракт с турецкой федерацией закончится, я уйду на покой. Проще говоря, сборная Турции - последнее место работы Луческу-тренера», - заявил Мирча Луческу румынским СМИ.

Напомним, до этого на протяжении 12 лет Луческу был тренером донецкого «Шахтера».