Мирча Луческу собрался на пенсию
8.08 в 10:20
Как сообщалось ранее, Мирча Луческу согласился стать тренером сборной Турции и выступить вместе с командой на Чемпионате мира-2018. Однако после этого тренер решил уйти на пенсию и «завязать» с этой профессией.
«Я принял предложение из Турции по финансовым и профессиональным причинам. Выход со сборной страны на чемпионат мира станет венцом моей долгой карьеры. После того как мой контракт с турецкой федерацией закончится, я уйду на покой. Проще говоря, сборная Турции - последнее место работы Луческу-тренера», - заявил Мирча Луческу румынским СМИ.
Напомним, до этого на протяжении 12 лет Луческу был тренером донецкого «Шахтера».
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2017-08-08 10:20:00
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