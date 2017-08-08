Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Мирча Луческу собрался на пенсию

8.08 в 10:20

Как сообщалось ранее, Мирча Луческу согласился стать тренером сборной Турции и выступить вместе с командой на Чемпионате мира-2018. Однако после этого тренер решил уйти на пенсию и «завязать» с этой профессией.

«Я принял предложение из Турции по финансовым и профессиональным причинам. Выход со сборной страны на чемпионат мира станет венцом моей долгой карьеры. После того как мой контракт с турецкой федерацией закончится, я уйду на покой. Проще говоря, сборная Турции - последнее место работы Луческу-тренера», - заявил Мирча Луческу румынским СМИ.

Напомним, до этого на протяжении 12 лет Луческу был тренером донецкого «Шахтера».

/uploads/news/964x620/qYjNbSzF.jpg
2017-08-08 10:20:00
Важные новости
В центре Мариуполя расцвели подсолнухи
8.08 в 10:01
Сегодня в Украине отмечают День войск связи
8.08 в 09:40
Лента новостей
Мирча Луческу собрался на пенсию
8.08 в 10:20
В центре Мариуполя расцвели подсолнухи
8.08 в 10:01
Сегодня в Украине отмечают День войск связи
8.08 в 09:40
«Люцифер» принес в Европу 40-градусную жару и сотни лесных пожаров: погибли 10 человек
8.08 в 09:29
На Донетчине в ставке утонул 4-летний мальчик
8.08 в 09:17
В Мариуполе провели уникальную операцию: хирурги достали из ноги военного неразорвавшуюся гранату
8.08 в 08:56
Сегодня десятки жилых домов в Мариуполе останутся без воды
8.08 в 08:42
В Мариуполе 17-летний парень угнал мопед у пенсионера и попытался скрыться от копов
8.08 в 08:25