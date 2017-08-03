Мирча Луческу стал тренером турецкой сборной
3.08 в 10:47
72-летний Мирча Луческу стал главным тренером сборной Турции по футболу. Как сообщается на сайте Федерации футбола Турции, контракт с Луческу заключен на два года с возможностью продления еще на один.
До этого Мирча Луческу тренировал питерский «Зенит», а ранее 13 лет возглавлял донецкий «Шахтер».
К слову, 2 сентября в Харькове сборная Турции под руководством Луческу сразится с командой Украины.
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2017-08-03 10:47:00
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