Мирча Луческу стал тренером турецкой сборной

72-летний Мирча Луческу стал главным тренером сборной Турции по футболу. Как сообщается на сайте Федерации футбола Турции, контракт с Луческу заключен на два года с возможностью продления еще на один.

До этого Мирча Луческу тренировал питерский «Зенит», а ранее 13 лет возглавлял донецкий «Шахтер».

К слову, 2 сентября в Харькове сборная Турции под руководством Луческу сразится с командой Украины.