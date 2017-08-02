Миссию ОБСЕ на 7 часов задержали в Еленовке
2.08 в 08:27
Вчера, 1 августа, члены ДНР вновь препятствовали свободному передвижению миссии ОБСЕ и задержали наблюдателей в поселке Еленовка. Грузовик с видеооборудованием более 7 часов не мог проехать дальше.
«Грузовик с оборудованием для камеры ОБСЕ проехал Еленовку после 7,5-часового удержания ДНР – нарушение Минских соглашений и мандата ОБСЕ», - говорится в записи организации в Тwitter.
В ОБСЕ в очередной раз напоминают: «ОБСЕ нужен полный и беспрепятственный доступ для выполнения своей работы - стороны должны защищать свободу передвижения СММ».
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2017-08-02 08:27:00
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