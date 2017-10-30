Миссию ОБСЕ вновь не пустили в Седово

В ОБСЕ сообщают о том, что наблюдателей вновь не пропустили в подконтрольное ДНР Седово под Мариуполем.

В отчете организации говорится: «Вооруженные мужчины на блокпосте в неподконтрольном правительству пгт Седово (106 км к югу от Донецка) вблизи границы с Российской Федерацией остановили патруль СММ и отказали наблюдателям в доступе».

К слову, патрули не могут попасть в Седово с апреля текущего года: в ДНР объявили его пограничной зоной с особым статусом въезда-выезда.