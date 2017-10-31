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Мистический Хэллоуин и схожий славянский праздник Осенние Деды

31.10 в 09:14

История праздника зародилась несколько столетий назад на землях современной Великобритании и северной Франции, где тогда проживали кельтские племена. Их календарный год был разделен на зимнюю и летнюю части. Переход сезонов отмечался 31 октября и символизировал начало нового года. И когда темная часть меняла светлую (в ночь на 1 ноября), у кельтов начинались шумные гуляния – Самайн. Тогда, согласно поверью, открывались двери в потусторонние миры.


В начале нашей эры римляне, захватившие кельтские земли, привнесли с собой новые традиции, но воспоминание о Самайне передавались из поколения в поколение. А в 9 веке, после распространения христианства на британской территории, произошло смешение древних традиций с праздником «All Hallows Even» (католическим Днем всех святых). Спустя некоторое время праздник стал именоваться Halloween (Хэллоуин).

К слову, поминание в конце октября предков, перешедших в мир иной, было очень распространено и у древних славян. Этот праздник носил название Осенние Деды. С приходом христианства он был предан забвению. А в настоящее время мало кто знает или помнит о таком празднике, предпочитая отмечать Хэллоуин.


Хэллоуин наиболее популярен в США и Канаде. Но сейчас его все чаще стали праздновать во многих неанглоязычных странах Европы и СНГ. Кроме того, Хэллоуин активно и широко отмечается сегодня в Японии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее и в странах Океании.

В этот день люди украшают тематическими декорациями свои дома и офисы, а также проводят фестивали с переодеваниями и сладкими угощениями.


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2017-10-31 09:14:00
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