Митингующие под Радой начали блокировать Roshen в Виннице и Яготине

Участники митинга под стенами Верховной Рады, который начался еще 17 октября и продолжается по сей день, заявили, что президент Петр Порошенко не выполнил их требования, поэтому они начали блокировать его компании. В частности, это Roshen в Виннице и Яготине.

Напомним, среди требований митингующих - отмена депутатской неприкосновенности и внесение в парламент законов об импичменте и антикоррупционном суде.

По информации «Движения освобождения», сейчас в Яготине блокируют грузовики в логистическом центре Roshen, а в Виннице уговаривают людей возле фабрики не покупать сладости этой фирмы. Кроме того, третья группа активистов обустроит лагерь в Луцке.

«Мы предлагаем не покупать товары в его магазинах, не пользоваться услугами его страховых компаний, банков - не давать ни гривны одной из его 104-х компаний, которые он указал в своей декларации. Мы против кровопролития, нападений на людей, магазины или заводы, но президенту надо выбрать, чем заниматься - государством или бизнесом», - подчеркнули активисты.

«В других городах также будут (акции). Планируется обнародовать весь список. И постепенно участники "Движения освобождения" планируют это делать по всей стране», - подытожил нардеп Семен Семенченко, который также принимает участие в акции.